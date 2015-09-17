Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat August 2015 7,349 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einer Zunahme von einem Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,4 Prozent auf 25,748 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,2 Prozent auf 23,119 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist von 89 Prozent auf sehr hohe 89,8 Prozent angestiegen. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 7,6 Prozent auf 1.312 Millionen Tonnenkilometer zurück genommen, die Nachfrage ist um 8,9 Prozent auf 759 Millionen Tonnenkilometer zurück gegangen.

Während den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM insgesamt 52,786 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 0,3 Prozent.

Mit der ganzen Airfrance KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat August insgesamt 8,737 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent.