Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat August 2014 7,276 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einer Zunahme von gut zwei Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,8 Prozent auf 25,400 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,1 Prozent auf 22,611 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist von 87,9 Prozent auf sehr hohe 89 Prozent angestiegen. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,6 Prozent auf 1.420 Millionen Tonnenkilometer zurück genommen, die Nachfrage ist um 1,7 Prozent auf 833 Millionen Tonnenkilometer zurück gegangen. Während den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM insgesamt 52,633 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,9 Prozent.