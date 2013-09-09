Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat August 2013 7,150 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einer Zunahme von drei Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,3 Prozent auf 24,969 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 4,9 Prozent auf 21,954 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist von 85,7 auf starke 87,9 Prozent angestiegen. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,9 Prozent auf 1.429 Millionen Tonnenkilometer erhöht, die Nachfrage ist um 1,3 Prozent auf 847 Millionen Tonnenkilometer zurück gegangen.