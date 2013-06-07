Mehr Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Mai 2013 6,804 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer kräftigen Zunahme von 3,9 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,5 Prozentpunkte auf 23,227 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage konnte um 4,7 Prozentpunkte auf 18,976 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Die Auslastung verbesserte sich von 80,8 auf solide 81,7 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 3,5 Prozent auf 1.352 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 6,4 Prozentpunkte auf 842 Millionen Tonnenkilometer.