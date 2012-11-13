Mehr Fluggäste fliegen mit Swiss

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Oktober 2012 1,490 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 0,7 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Oktober verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,5 Prozentpunkte auf 3,878 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 5,8 Prozentpunkte auf 3,250 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 83,8 Prozent und verbesserte sich damit um einen Prozentpunkt. Bei der Fracht konnte die Swiss im Oktober eine Zunahme von 9,1 Prozentpunkten auf 125 Millionen Frachttonnenkilometer vermelden. Mit Swiss flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 14,360 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,6 Prozentpunkten.