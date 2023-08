Mehr Fluggäste fliegen mit Swiss

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im September 2012 1,522 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von 4,3 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 5,9 Prozentpunkte auf 3,831 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich sogar um 8,8 Prozentpunkte auf 3,298 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 86,1 Prozent und verbesserte sich damit um 2,4 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im September 2012 eine Zunahme von 10,4 Prozentpunkten auf 122 Millionen Frachttonnenkilometer vermelden. Swiss konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 12,870 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 3,9 Prozentpunkten.