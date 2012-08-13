Mehr Fluggäste fliegen mit Swiss

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juli 2012 1,638 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 1,2 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter stieg die Verkehrsleistung im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,4 Prozentpunkte auf 4,043 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 4,8 Prozentpunkte auf 3,549 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 87,8 Prozent und verbesserte sich somit um 0,3 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Juli 2012 eine Zunahme von 10,4 Prozentpunkten auf 130 Millionen Tonnenkilometer verzeichnen.