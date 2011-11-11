Mehr Fluggäste fliegen mit Swiss

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Oktober 2011 1,479 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 2,3 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Oktober 2011 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 5,9 Prozent auf 3,710 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 3,071 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 82,8 Prozent und verschlechterte sich somit um 3,3 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste die Swiss im Oktober 2011 einen Rückgang von 3,6 Prozent auf 115 Millionen Frachttonnenkilometer hinnehmen.