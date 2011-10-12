Mehr Fluggäste fliegen mit Swiss

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im September 2011 1,460 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von 5,5 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im September 2011 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,0 Prozent auf 3,619 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 5,6 Prozentpunkte auf 3,031 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 83,7 Prozent und verschlechterte sich damit um gut einen Prozentpunkt. Bei der Fracht konnte die Swiss im September 2011 eine Zunahme von drei Prozent auf 111 Millionen Frachttonnenkilometer verzeichnen.