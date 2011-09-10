Mehr Fluggäste fliegen mit Swiss

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im August 2011 1,534 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 5,7 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im August 2011 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,0 Prozent auf 3,807 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 5,7 Prozentpunkte auf 3,248 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 85,3 Prozent und verschlechterte sich damit um einen Prozentpunkt. Bei der Fracht musste die Swiss im August 2011 einen Rückgang von 4,2 Prozent auf 107 Millionen Frachttonnenkilometer hinnehmen.