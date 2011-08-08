Mehr Fluggäste fliegen mit Swiss

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juli 2011 1,618 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 11,1 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter stieg die Verkehrsleistung im Juli 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 8,8 Prozent auf 3,871 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 9,7 Prozentpunkte auf 3,387 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei hohen 87,5 Prozent und verbesserte sich damit um 0,7 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Juli 2011 einen Anstieg von 2,5 Prozent auf 118 Millionen Frachttonnenkilometer vermelden.