Mehr Fluggäste fliegen mit Swiss

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juni 2011 1,312 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 7,3 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter stieg die Verkehrsleistung im Juni 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,9 Prozent auf 3,207 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 4,8 Prozentpunkte auf 2,711 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 84,5 Prozent und verschlechterte sich damit vernachlässigbar um 0,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste die Swiss im Juni 2011 einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent auf 110 Millionen Frachttonnenkilometer hinnehmen.