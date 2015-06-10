Mehr Fluggäste benutzten Swiss

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Mai 2015 1,540 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von fünf Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung um 5,2 Prozent auf 4,144 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 4,9 Prozent auf 3,382 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 79,8 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,6 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte Swiss 131 Millionen Tonnenkilometer verkaufen, das entspricht einem Rückgang von 5,9 Prozent.