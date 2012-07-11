Mehr Fluggäste bei Swiss

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juni 2012 1,471 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 4,1 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 4,5 Prozentpunkte auf 3,742 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um starke 8,2 Prozentpunkte auf 3,203 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei soliden 85,6 Prozent und verbesserte sich somit um 2,7 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Juni um 10,5 Prozentpunkte wachsen und flog rund 123 Millionen Fracht Tonnenkilometer ab. Mit Swiss flogen im ersten Halbjahr 2012 8,095 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 4,1 Prozentpunkten.