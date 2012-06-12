Mehr Fluggäste bei Swiss

Mit Swiss International Air Lines flogen im Mai 2012 1,410 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer leichten Zunahme von 0,4 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 3,5 Prozentpunkte auf 3,712 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 4,2 Prozentpunkte auf 3,027 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 81,6 Prozent und verbesserte sich damit um 0,6 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Mai um 1,8 Prozentpunkte zulegen und flog rund 124 Millionen Frachttonnenkilometer ab.