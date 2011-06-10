Mehr Fluggäste bei Swiss

Mit Swiss International Air Lines flogen im Mai 2011 1,328 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 10,2 Prozent.

Dieser Passagieranstieg ist schlecht vergleichbar mit den Maizahlen 2010, da Swiss wie alle anderen Fluggesellschaften Europas im Mai 2011 wegen dem Vulkanausbruch in Island viele Flüge streichen musste. Bei der Lufthansa Tochter stieg die Verkehrsleistung um 9,2 Prozent auf 3,310 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 10,8 Prozent auf 2,718 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Sitzauslastung lag bei 82,9 Prozent und verbesserte sich damit um 1,2 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Mai um 7 Prozent zulegen und flog rund 121 Millionen Frachttonnenkilometer ab.