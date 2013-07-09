Mehr Fluggäste bei Swiss

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juni 2013 1,510 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 1,5 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 1,3 Prozent auf 3,848 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 2,6 Prozent auf 3,333 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei soliden 86,6 Prozent und verbesserte sich somit um 1,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Juni um 3,5 Prozent wachsen und flog rund 131 Millionen Fracht Tonnenkilometer ab. Mit Swiss flogen im ersten Halbjahr 2013 8,220 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 0,8 Prozent.