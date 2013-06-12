Mehr Fluggäste bei Swiss

Mit Swiss International Air Lines flogen im Mai 2013 1,472 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 3,6 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 4,1 Prozentpunkte auf 3,878 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 5,5 Prozentpunkte auf 3,211 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 82,1 Prozent und verbesserte sich damit um 1,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht gab Swiss ein Nullwachstum bekannt, sei transportierte im Mai 127 Millionen Tonnenkilometer.