Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Juni 2012 1,124 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,2 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 7,8 Prozentpunkte auf 2,875 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Juni 2011 um 6,9 Prozentpunkte auf 2,403 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,6 Prozentpunkte. Mit Air New Zealand flogen im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 13,122 Millionen Passagiere, dies entspricht einem kleinen Plus von 0,1 Prozentpunkten.