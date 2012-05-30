Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat April 2012 1,024 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,8 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 4,6 Prozentpunkte auf 2,429 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem April 2011 um 5,5 Prozentpunkte auf 2,015 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf solide 83 Prozent.