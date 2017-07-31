Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Air New Zealand Airbus A320 (Foto: Noel Jones)

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Juni 2017 insgesamt 1,357 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 5,5 Prozent auf 3,619 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Juni 2016 um 5,4 Prozent auf 2,922 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent.

Mit Air New Zealand flogen im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 15,952 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,2 Prozent.