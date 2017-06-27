Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Air New Zealand Airbus A320 (Foto: Noel Jones)

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Mai 2017 insgesamt 1,165 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 5,4 Prozent auf 2,959 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Mai 2016 um 6,3 Prozent auf 2,401 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf solide 81,1 Prozent.

Air New Zealand betreibt momentan 54 Verkehrsflugzeuge, die Tochter Air New Zealand Link zählt 49 Flugzeuge in ihrer Flotte.