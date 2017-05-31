Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Air New Zealand Airbus A320 (Foto: Noel Jones)

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat April 2017 insgesamt 1,285 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,3 Prozent auf 3,183 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresapril um 5,6 Prozent auf 2,711 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf solide 85,2 Prozent.

Air New Zealand Gruppe betreibt mit rund 10.500 Mitarbeitern eine gemischte Flotte bestehend aus mehr als 100 Verkehrsflugzeugen.