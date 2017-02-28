Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Air New Zealand Airbus A320 (Foto: Noel Jones)

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Januar 2017 insgesamt 1,182 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 3,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 6,6 Prozent auf 3,575 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage konnte um 3,9 Prozent auf 2,954 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Die Auslastung verschlechterte sich um 2,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,6 Prozent.

Air New Zealand Gruppe betreibt mit rund 10.500 Mitarbeitern eine gemischte Flotte bestehend aus mehr als 100 Verkehrsflugzeugen.