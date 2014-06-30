Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Mai 2014 990 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 3,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,7 Prozent auf 2,352 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Mai 2013 um 4,3 Prozent auf 1,933 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf solide 82,2 Prozent. Air New Zealand betreibt momentan 49 Verkehrsflugzeuge, die Tochter Air New Zealand Link zählt 56 Flugzeuge in ihrer Flotte.