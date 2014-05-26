Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat April 2014 1,049 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,7 Prozent auf 2,501 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem April 2013 um 3,9 Prozent auf 2,077 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf solide 83,1 Prozent. Air New Zealand betreibt momentan 49 Verkehrsflugzeuge, die Tochter Air New Zealand Link zählt 56 Flugzeuge in ihrer Flotte.