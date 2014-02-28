Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Januar 2014 1,039 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde mit 2,735 Milliarden Sitzplatzkilometer praktisch gleich gehalten wie im Januar 2013. Die Nachfrage konnte um 0,3 Prozent auf 2,394 Milliarden Sitzplatzkilometer leicht gesteigert werden. Die Auslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf solide 87,5 Prozent. Air New Zealand betreibt mit rund 10.400 Mitarbeitern eine gemischte Flotte bestehend aus rund 49 Verkehrsflugzeugen.