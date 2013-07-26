Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Juni 2013 1,178 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,1 Prozent auf 2,897 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Juni 2012 um 2,5 Prozent auf 2,413 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,3 Prozent. Mit Air New Zealand flogen im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 13,411 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 2,2 Prozent.