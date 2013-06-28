Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Mai 2013 960 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,2 Prozent auf 2,269 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Mai 2012 um 3,7 Prozent auf 2,269 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 2,0 Prozentpunkte auf solide 81,7 Prozent. Mit Air New Zealand flogen im Berichtsjahr 2012 13,160 Millionen Passagiere.