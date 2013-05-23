Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat April 2013 1,046 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,2 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,3 Prozentpunkte auf 2,436 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich verglichen mit dem April 2012 um 0,8 Prozentpunkte auf 1,999 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,1 Prozent verschlechtert. Air New Zealand betreibt mit rund 10.500 Mitarbeitern 50 Verkehrsflugzeuge und transportierte im letzten Jahr mehr als 13 Millionen Passagiere.