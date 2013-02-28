Mehr Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Januar 2013 1,010 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 3,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,2 Prozentpunkte auf 2,738 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte um 2,2 Prozentpunkte auf 2,738 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Die Auslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf solide 87,2 Prozent. Mit Air New Zealand flogen im Berichtsjahr 2012 13,160 Millionen Passagiere.