Mehr Fluggäste bei Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juni 2012 6,904 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,5 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,9 Prozentpunkte auf 23,061 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage nahm um 4,6 Prozentpunkte auf 19,415 Milliarden Sitzplatzkilometer zu. Die Auslastung verbesserte sich von 82,0 auf solide 84,2 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,4 Prozentpunkte auf 1.399 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 2,8 Prozentpunkte auf 894 Millionen Tonnenkilometer. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Air France KLM 37,433 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einem Wachstum von 3,2 Prozentpunkten entspricht.