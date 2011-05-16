Mehr Fluggäste bei Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat April 6,360 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 28 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um mehr als 20 Prozent auf 21,637 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 23,1 Prozent auf 17,569 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich von 80,0 auf 81,2 Prozent. Im Frachtgeschäft stieg die Kapazität um 15,6 Prozent auf 1.417 Millionen Tonnenkilometer, die Nachfrage stieg um 11 Prozent auf 959 Millionen Tonnenkilometer. Wie bei allen Fluggesellschaften Europas kamen die hohen Zuwächse wegen den Aschewolkeausfällen im April 2010 zustande.