Mehr Fluggäste bei Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat August 2019 insgesamt 7,867 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,6 Prozent auf 27,144 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,2 Prozent auf 24,478 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist von 90,5 Prozent auf immer noch hohe 90,2 Prozent um 0,4 Prozentpunkte leicht zurückgegangen.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,2 Prozent auf 1.301 Millionen Tonnenkilometer abgebaut, die Nachfrage ist um 5,7 Prozent auf 699 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen.

Während den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM insgesamt 58,705 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Mit der ganzen Air France KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat August 9,780 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent.

In den ersten acht Monaten benutzten Gruppenweit insgesamt 70,253 Millionen Passagiere die Dienste der Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 3,6 Prozent.