Mehr Fluggäste bei Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat August 2018 insgesamt 7,789 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,1 Prozent auf 26,720 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,1 Prozent auf 24,190 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist von 89,6 Prozent auf sehr hohe 90,5 Prozent um weitere 0,9 Prozentpunkte angestiegen.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 3,4 Prozent auf 1.304 Millionen Tonnenkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 4,8 Prozent auf 741 Millionen Tonnenkilometer angestiegen.

Während den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM insgesamt 57,042 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.

Mit der ganzen Air France KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat August 9,563 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent.

In den ersten acht Monaten benutzten Gruppenweit insgesamt 67,843 Millionen Passagiere die Dienste der Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.