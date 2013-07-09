Mehr Fluggäste bei Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juni 2013 7,016 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,3 Prozent auf 23,369 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage nahm um 2,5 Prozent auf 19,908 Milliarden Sitzplatzkilometer zu. Die Auslastung verbesserte sich von 84,2 Prozent um einen Prozentpunkt auf solide 85,2 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 4,3 Prozent auf 1.341 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 6,3 Prozent auf 837 Millionen Tonnenkilometer. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Air France KLM 37,786 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 0,9 Prozent.