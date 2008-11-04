Mehr Flüge zwischen China und Taiwan

China und Taiwan haben vereinbart, die Anzahl Flüge über die Formosastrasse zwischen der Insel und dem Festland zu erhöhen.

Die Charterflüge sollen nun zu täglichen Flügen erweitert und die Anzahl Flüge auf 108 in der Woche verdreifacht werden. Das sagte der Vizevorsitzende der Strait Exchange Foundation Kao Koong-lian heute in Taipeh.

China und Taiwan wollen auch engere Finanzbanden knüpfen indem taiwanesische Banken direkt Anteile oder Einheiten von Banken in China kaufen dürfen. Weitere Gespräche darüber seien für die erste Hälfte des nächsten Jahres angesetzt worden und sähen erfolgversprechend aus, sagte Kao.