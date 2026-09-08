Mehr Flüge von Hamburg nach Amman

Royal Jordanian Airbus in Hamburg (Foto: Hamburg Airport, Oliver SORG)

Seit Ende März 2026 verbindet Royal Jordanian Hamburg erstmals nonstop mit Amman. Nun baut die nationale Fluggesellschaft Jordaniens ihr Angebot schneller als ursprünglich geplant aus.

Mit Beginn des Winterflugplans 2026/27 erhöht die Airline die Frequenz auf der Strecke von bislang zwei auf künftig drei wöchentliche Flüge. Ab dem 26. Oktober 2026 kommt der Montag als zusätzlicher Flugtag hinzu. Damit wird die Verbindung zwischen Hamburg und der jordanischen Hauptstadt künftig montags, mittwochs und samstags angeboten. Tickets für die Verbindung nach Amman sind auf der Website von Royal Jordanian oder über die Reisebüros buchbar.

Dass Royal Jordanian bereits wenige Monate nach dem Streckenstart die Verbindung ausbaut, ist ein starkes Signal für den Standort Hamburg. Die Strecke wird von den Passagieren sehr gut angenommen und stärkt die Anbindung Norddeutschlands an den Nahen Osten. Gleichzeitig profitieren Reisende über das Drehkreuz Amman von zahlreichen Anschlussmöglichkeiten in die Region,

sagt David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Nach dem erfolgreichen Start der Verbindung Hamburg–Amman mit zwei wöchentlichen Verbindungen im Frühjahr dieses Jahres, freue ich mich sehr, dass wir ab Ende Oktober die Verbindung auf drei Mal wöchentlich aufstocken. Wir wollen Jordanien als neue, spannende und attraktive Destination für den Norddeutschen Markt positionieren. Mit unserer neuen Plattform und Destinationsmarke ‚ExploRJordan‘ wollen wir gezielt neue Touristensegmente ansprechen und Jordanien als modernes, vielfältiges, zeitgenössisches und authentisches Arabien neu positionieren. Darüber hinaus bieten wir über Amman zahlreiche attraktive Verbindungen in die Golf Region und nach Asien an. Wir freuen uns unser starkes Wachstum in Deutschland weiter fortzusetzen,

sagt Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer von Royal Jordanian Airlines.

Hohe Nachfrage seit dem Erstflug

Aufgrund der hohen Nachfrage und einer guten Auslastung ergänzt Royal Jordanian das Angebot ab dem 26. Oktober um einen dritten wöchentlichen Flug. Zum Einsatz soll dabei zunächst ein Airbus A319 kommen. Die bisherigen Flüge am Mittwoch und Samstag sollen weiterhin mit einem modernen Airbus A320neo durchgeführt werden.

Der Streckenausbau war von Beginn an Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Royal Jordanian für den Hamburger Markt. Mit dem zusätzlichen Flugtag verbessert sich die Flexibilität für Reisende deutlich. Gleichzeitig stärkt die höhere Frequenz die Erreichbarkeit Jordaniens sowie die Anbindung Hamburgs an das internationale Streckennetz der oneworld-Mitgliedsairline.

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