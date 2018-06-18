Mehr Flüge ab Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Zur beliebtesten Reisezeit im Sommer erhöhen zwei Fluggesellschaften die Anzahl der Flugverbindungen vom Dortmunder Flughafen nach Palma und nach Kattowitz.

Mit zwei neuen am Flughafen Palma stationierten Flugzeugen der irischen Airline Ryanair wurden unter anderem zusätzliche Flüge ab Dortmund nach Palma angekündigt. Seit Anfang Juni hat Ryanair seine Frequenz von drei auf fünf Mal vom Ruhrgebietsairport nach Mallorca gesteigert.

Zusammen mit den Verkehren von Eurowings haben Reisenden im Sommer 19 Mal pro Woche die Möglichkeit, zur beliebten Urlaubsinsel Mallorca zu fliegen.

Auch Wizz Air reagiert auf die hohe Nachfrage seiner Kunden auf der Flugroute von Dortmund nach Kattowitz. Ab dem 20. Juni können Reisende insgesamt 18 Mal statt zuvor 14 Mal pro Woche in den Flieger nach Kattowitz steigen. Das Flugziel Kattowitz ist unangefochten auf Platz eins der beliebtesten Destinationen vom Dortmund Airport.

Buchungen für die Flüge können direkt über die Website des Dortmund Airport unter https://www.dortmund-airport.de/flug-buchen vorgenommen werden. Der Dortmund Airport arbeitet mit TUI und dessen Online-Sparte "Sparflüge" zusammen, um attraktive Verbindungen zu fairen Preisen vom Dortmunder Flughafen zu bieten.

Flughafen Dortmund