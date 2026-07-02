Mehr Eurowings ab Köln Bonn

Eurowings am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Drei Erstflüge innerhalb von drei Wochen: Eurowings ergänzt den Flugplan am Köln Bonn Airport um die neuen Hauptstadtverbindungen Pristina im Kosovo, Tiflis in Georgien und Belgrad in Serbien.

Heute (1. Juli) wurde die neue Strecke nach Pristina aufgenommen, der Erstflug nach Tiflis folgt morgen (2. Juli). Am 17. Juli wird erstmals eine Eurowings-Maschine von Köln/Bonn nach Belgrad abheben. Die neuen Strecken ergänzen das bestehende Angebot der Airline um drei attraktive Hauptstädte in Südosteuropa und im Kaukasus.

„Die neuen Verbindungen bieten sowohl touristisch als auch für Familienbesuche und Geschäftsreisen attraktive Möglichkeiten“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Als Heimatflughafen von Eurowings freuen wir uns sehr über den Ausbau des Angebots und die Weiterentwicklung unseres Streckennetzes.“

“Pristina, Tiflis, Belgrad – drei Städte, die Geschichten erzählen. Und ab sofort direkt ab Köln/Bonn erreichbar. Wir bringen Menschen zusammen, die sich besuchen wollen, Kulturen, die entdeckt werden wollen, und Regionen, die mehr Verbindung verdienen. Genau das macht Fliegen für uns aus – und genau das wollen wir unseren Gästen geben: noch mehr Europa, noch leichter erreichbar“, sagt Max Kownatzki, CEO von Eurowings.

Pristina, die Hauptstadt des Kosovo, wird ab sofort jeweils mittwochs und sonntags angeflogen. Die jüngste Hauptstadt Europas bietet eine lebendige Café-Kultur und sehenswerte Architektur wie die Nationale Universitätsbibliothek mit ihren vielen Kuppeln.

Ab morgen fliegt Eurowings nach Tiflis. Die georgische Hauptstadt, bekannt für ihre bunten Holzbalkone und traditionelle Schwefelbäder, erfreut sich seit vielen Jahren zunehmender Beliebtheit bei Touristinnen und Touristen. Zunächst wird die Strecke einmal wöchentlich, jeweils donnerstags, bedient. Ab dem 20. Juli erhöht die Airline die Frequenz auf zwei wöchentliche Flüge und bietet die Verbindung auch montags an.

Mit dem Erstflug nach Belgrad am 17. Juli nimmt Eurowings zudem die serbische Hauptstadt neu ins Programm auf. Sie wird künftig zweimal pro Woche, montags und freitags, bedient. Die „weiße Stadt“, wie Belgrad übersetzt heißt, ist bekannt für ihr Nachtleben und die über der Stadt thronende Festung Kalemegdan.

Neben Pristina, Tiflis und Belgrad sind auch die Verbindungen zum Londoner Flughafen Gatwick, der 13-mal pro Woche angeflogen wird, sowie nach Arrecife auf Lanzarote neu im Sommerflugplan von Eurowings am Köln Bonn Airport.

Flughafen Köln Bonn