Mehr Eurowings Flüge ab Dresden

Eurowings Airbus A320 (Foto: Eurowings)

Ab Ende Oktober fliegt Eurowings öfter zwischen Dresden und Stuttgart. Im Vergleich zur vergangenen Wintersaison steigt das Angebot pro Woche von 12 auf 18 Flüge.

Zum Einsatz kommen dabei Airbus A319, A320 und Bombardier DHC-8-400. Von Montag bis Freitag bietet Eurowings täglich einen dritten Flug ab Dresden um 20:25 Uhr an. Außerdem startet Eurowings auch am Sonntag mit einem weiteren Flug in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Im aktuellen Sommerflugplan fliegt die Airline aus der Lufthansa-Gruppe 14-mal von Dresden nach Stuttgart. Mit dem weiter wachsenden Flugangebot kann man wählen, ob man lieber am Nachmittag oder am Abend zurückfliegen möchte.

Weitere Verbindungen im Winterflugplan 2018/19 der Eurowings sind jede Woche bis zu 25-mal Düsseldorf. Das sind zwei Flüge pro Woche mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit bindet die Airline Dresden bis zu viermal täglich an das Luftfahrt-Drehkreuz an. Weiterhin gibt es mit Eurowings bis zu drei Flüge pro Tag zum Flughafen Köln/Bonn und bis zu drei wöchentliche Flüge nach Palma de Mallorca.

Flughafen Dresden