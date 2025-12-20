Mehr Etihad Flüge ab München

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways baut im September 2026 das Angebot ab dem Flughafen München aus und bedient die Strecke nach Abu Dhabi täglich dreimal.

Etihad Airways stärkt ihre Präsenz am Münchner Flughafen deutlich: Ab dem 1. September 2026 erhöht die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ihr Angebot auf der Strecke München – Abu Dhabi von bislang zwei auf künftig drei tägliche Nonstop-Flüge. Damit baut Etihad die Kapazität an Bayerns internationalem Luftverkehrsdrehkreuz weiter aus. Die neuen Flüge an den Arabischen Golf sind ab sofort buchbar.

Der zusätzliche tägliche Nachmittagsflug wird mit dem neuesten Fluggerät der Etihad-Flotte bedient, dem Airbus A321LR. Die Maschine ergänzt die bestehenden beiden täglichen Verbindungen, die weiterhin mit Boeing 787 Dreamliner durchgeführt werden. Der neue Umlauf ist zeitlich zwischen den bisherigen Verbindungen angesiedelt und startet um 16:10 Uhr in München.

Mit der Ausweitung des Flugangebots reagiert Etihad auf die steigende Nachfrage im München-Verkehr. Seit dem Erstflug der Airline am 5. Juni 2004 – damals dreimal wöchentlich auf der Strecke Abu Dhabi – Genf – München – Abu Dhabi – hat sich das Münchner Angebot kontinuierlich weiterentwickelt. Inzwischen hat Etihad insgesamt rund vier Millionen Passagiere von und nach München befördert.

Über das Drehkreuz Abu Dhabi bietet Etihad ein breites Netz an Anschlussverbindungen, insbesondere in den Mittleren Osten sowie nach Asien und den Pazifikraum. Für Geschäfts- und Urlaubsreisende entsteht damit zusätzliche Flexibilität bei der Weiterreise in zahlreiche internationale Märkte.

Als Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist Abu Dhabi ein attraktives Reiseziel für Kultur- und Freizeitangebote: Neben bedeutenden historischen Bauwerken wie Moscheen entstehen kontinuierlich neue architektonische Highlights, Freizeitparks, Hotels und Shoppingangebote. Zudem ist Abu Dhabi regelmäßig Austragungsort des Großen Preises von Abu Dhabi in der Formel 1, was die Stadt auch für Sportbegeisterte interessant macht.

Etihads neuer Airbus A321LR spielt eine wichtige Rolle in der Wachstumsstrategie der Airline. Das Flugzeug bietet eine für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge außergewöhnliche Kabinenausstattung: Neben zwei privaten First Suites mit vollständig flachem Bett und verschließbarer Tür verfügt die Maschine über 14 Business-Class-Sitze mit direktem Zugang zum Gang sowie 144 Economy-Sitze mit großem Unterhaltungsangebot. Der A321LR ermöglicht damit effiziente und wirtschaftliche Verbindungen bei gleichzeitig hohem Komfort.

Flughafen München