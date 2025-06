Mehr Emirates SkyCargo nach Europa

Emirates SkyCargo Boeing 777F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo stärkt Verbindungen zwischen Europa und seinem globalen Streckennetz.

Emirates SkyCargo baut die Frachtflugverbindungen zwischen einigen europäischen Destinationen und wichtigen Punkten seines globalen Streckennetzes aus. Mit Sitz im geografischen Zentrum der Welt in Dubai dient Emirates SkyCargo als entscheidende Brücke zwischen Ost und West und ermöglicht einen schnellen, effizienten und zuverlässigen Warenfluss.

Ab dem dritten Quartal 2025 wird Emirates SkyCargo zwei zusätzliche wöchentliche Charter-Frachtflüge einsetzen, um die Verbindung zwischen Mailand und Südostchina über Dubai auszubauen. Zu den erwarteten Exportgütern aus Mailand zählen Mode, pharmazeutische Produkte sowie allgemeine Fracht.

Der derzeitige wöchentliche Frachtflug, der die Flughäfen Dubai World Central (DWC), Maastricht Aachen (MST) und Zaragoza (ZAZ) verbindet, erhält künftig einen zusätzlichen Zwischenstopp in Beirut (BEY), bevor es zurück nach Dubai geht. Damit wird die Anbindung an die Levante-Region verbessert. Maastricht dient als bedeutendes Fracht-Drehkreuz für Westeuropa, insbesondere für allgemeine Fracht und Pharmaprodukte – beides Warengruppen, die Emirates SkyCargo in grossen Mengen nach Beirut transportieren wird. Auch der Flughafen Zaragoza bietet exzellente Strassen- und Schienenanbindungen zu Spaniens wichtigsten Wirtschafts- und Industriezentren und wickelt erhebliche Mengen an Mode- und Bekleidungsartikeln ab, die nun direkter nach Beirut befördert werden können.

Badr Abbas, Divisional Senior Vice President Emirates SkyCargo, erklärt:

„Dank der Stärke und Reichweite des globalen Streckennetzes von Emirates, einer Flotte von über 260 Passagier- und Frachtflugzeugen sowie einem vielseitigen Portfolio an spezialisierten Logistiklösungen verfügen wir über die nötige Grösse und Flexibilität, um den Handel auch in Zeiten von Marktschwankungen aufrechtzuerhalten.“

„Mit der zügigen und gezielten Inbetriebnahme unserer neuen Boeing 777-Frachter eröffnen sich uns ganz neue Möglichkeiten, um der konstanten Nachfrage gerecht zu werden. Ob durch zusätzliche Frequenzen oder neue Streckenstopps – wir entwickeln unseren Betrieb, Flugplan und unser Streckennetz kontinuierlich entsprechend der globalen Handelsströme weiter, um unseren Kunden den gewohnt ausgezeichneten Service zu bieten.“

Innerhalb seines weltweiten Streckennetzes bedient Emirates SkyCargo mehr europäische Ziele als in jeder anderen Region, darunter zwei reine Frachtflugziele. Ergänzt werden diese durch Passagierflüge zu 40 weiteren Destinationen. Mit den 45 Fracht- und 545 wöchentlichen Passagierflügen garantiert Emirates SkyCargo, dass Waren aus Europa schnell und reibungslos weltweit transportiert werden können.

Im vergangenen Geschäftsjahr beförderte Emirates SkyCargo durchschnittlich 6.900 Tonnen Fracht pro Woche aus Europa – und stärkte damit internationale Handelswege durch den Transport von Pharmazeutika aus Dänemark und Belgien, verderblichen Waren wie frischen Lachs aus Norwegen und Whisky aus Glasgow, Automobilteilen aus Frankfurt sowie allgemeiner Fracht aus ganz Europa. 43 Prozent des Gesamtvolumens von Emirates SkyCargo wurden in die Vereinigten Arabischen Emirate und den Nahen Osten transportiert, weitere 32 Prozent nach Fernost und Australasien – ein Beleg für die zentrale Rolle von Emirates SkyCargo als Brücke zwischen europäischen Herstellern, Händlern und Exporteuren und Unternehmen weltweit.