Mehr Emirates Flüge ab Zürich

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates Airlines)

Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien erhöht Emirates seine derzeit fünf wöchentlichen Passagierverbindungen nach Zürich ab dem 15. Juli auf tägliche Flüge.

Emirates bietet derzeit Linienflüge in über 50 Städte mit sicheren und bequemen Verbindungen von, nach und via seinem Drehkreuz Dubai für Passagiere, die zwischen dem Asien-Pazifik-Raum, dem Golf, Europa und Amerika reisen.

Juerg Mueller, Country Manager Switzerland: "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden wieder einen täglichen Flug von Zürich aus anbieten zu können und ab demselben Tag auch wieder unseren zweiten Schweizer Abflughafen, Genf, anzufliegen. Wir verzeichnen ein steigendes Kundeninteresse und eine erhöhte Nachfrage aus der Schweiz im Zuge der schrittweisen Wiederaufnahme unseres Streckennetzes und der Erhöhung unser weltweiten Anbindungen sowie durch die Wiedereröffnung von Dubai für Touristen, das in nur sechs Stunden nonstop von Zürich und Genf erreichbar ist.“

Emirates hat ein umfassendes Massnahmenpaket für jeden Abschnitt der Reise eingeführt, um die Sicherheit der Passagiere und Mitarbeiter am Boden sowie in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehören kostenlose Hygienekits mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern für alle Fluggäste. Die Flugzeugkabinen sind mit modernen HEPA-Luftfiltern für eine hygienischere und sicherere Umgebung an Bord ausgestattet. Nach der Landung in Dubai durchläuft jedes Flugzeug ein optimiertes Reinigungs- und Desinfektionsverfahren. Weitere Informationen zu den Sicherheitsmassnahmen unter: https://www.emirates.com/de/german/help/your-safety/

„Wir arbeiten weiterhin eng mit allen Beteiligten zusammen, um den Flugbetrieb sukzessive wieder aufzunehmen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle notwendigen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter ergriffen werden", ergänzt Juerg Mueller.

Mit der schrittweisen Wiederöffnung der Grenzen im Laufe des Sommers hat Emirates seine Buchungsrichtlinien überarbeitet, um Kunden Flexibilität und Sicherheit bei ihrer Reiseplanung zu bieten. Passagiere, die bis zum 31. Juli 2020 ein Emirates-Ticket für Reisen am oder vor dem 30. November 2020 kaufen, profitieren von grosszügigen Umbuchungsbedingungen, wenn sie ihre Reise aufgrund unerwarteter Flug- oder Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 ändern müssen oder wenn sie einen Flex- oder Flex plus-Tarif buchen (https://www.emirates.com/ae/english/help/keep-your-ticket/) Nach einer umfassenden Hygiene- und Sicherheitsüberprüfung hat Emirates zudem kürzlich einige seiner Premium-Services wieder aufgenommen: First-Class- und Business-Class-Passagiere können wieder den Emirates Chauffeur-Service in Dubai in Anspruch nehmen und sich vor Abflug in der Emirates Lounge am Flughafen Dubai entspannen. Weitere Informationen über Sicherheitsmaßnahmen und die auf jedem Flug verfügbaren Serviceleistungen sind unter www.emirates.com/yoursafety zusammengefasst.

Fluggäste werden weiterhin gebeten zu beachten, dass einige Reisebeschränkungen bestehen bleiben und Reisende nur dann auf Flügen akzeptiert werden, wenn sie die Anforderungen ihrer Zielländer in Bezug auf die Einreisekriterien erfüllen. Besucher Dubais sollten im Besitz einer internationalen Krankenversicherung sein, welche die Erkrankung an Covid-19 während der gesamten Aufenthaltsdauer abdeckt. Zusätzliche Informationen zu den Einreisebestimmungen sind hier nachzulesen: https://mediaoffice.ae/en/news/2020/June/21-06/Supreme-Committee-of-Crisis-and-Disaster-Management-announces-new-air-travel-protocols. Staatsbürger und Einwohner der Vereinigten Arabischen Emirate, die nach Hause zurückkehren, können die neuesten Anforderungen hier einsehen.

Die Verbindungen nach Zürich und nach Genf werden mit Flugzeugen des Typs Boeing 777-300ER durchgeführt und können online unter www.emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555 sowie im Reisebüro gebucht werden. Emirates-Flug EK087 startet 08:40 am Dubai International Airport (DXB) und erreicht den Flughafen Zürich (ZRH) um 13:20. Der Rückflug EK088 verlässt Zürich um 15:25 Uhr und landet in Dubai um 23:45 Uhr. Flug EK90 startet jeweils mittwochs, freitags und samstags um 15:15 Uhr in Genf und landet um 23:45 Uhr in Dubai. Der Rückflug EK89 hebt um 08:30 Uhr vom Dubai International Airport ab und erreicht den Genfer Flughafen um 13:15 Uhr (jeweils Lokalzeiten).

Emirates

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020