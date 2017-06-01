Mehr Dubai mit Emirates Airlines

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mehr Dubai für weniger Geld: Mit einem besonderen Clou lockt Emirates Reisende in diesem Sommer nach Dubai.

Mit dem My Emirates Pass haben Passagiere der Airline Zugriff auf attraktive Preisnachlässe und Angebote in angesagten Hotspots der gesamten Stadt. Dabei wird der Boardingpass ab sofort bis zum 31. August 2017 zu einer exklusiven Rabattkarte.

Reisende, die in diesem Zeitraum Dubai besuchen, können sich bei Nachweis ihres Tickets sowie eines gültigen Ausweises auf exklusive Angebote in über 120 Restaurants und Gastronomie-Outlets, sowie auf Erlebnispakete wie Wüstensafaris, Golfspielen und Themenparks und eine breite Auswahl an Spa-Anwendungen freuen. Dieser Link bietet eine Auflistung aller My Emirates Pass-Angebote. Teilnahmeberechtigt sind Passagiere, die mit Emirates nach oder via Dubai reisen. Diesen Sommer profitieren Reisende mit Emirates ab Zürich von attraktiven Sondertarifen mit Preisen ab 608 CHF für Flüge nach Dubai.

Mit ganzjährig sonnigem Wetter, erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten, Sterne-Restaurants, schönen Stränden und markanter Architektur bietet Dubai das perfekte Urlaubsvergnügen für die ganze Familie. Besucher können den My Emirates Pass nutzen, um damit die neusten Attraktionen der Stadt zu erleben, zu denen unter anderen die Dubai Parks und Resorts mit den Themenparks Bollywood ParksTM Dubai, MOTIONGATETM Dubai und das erste LEGOLAND® der Region sowie der LEGOLAND® Wasserpark zählen.

Von Dubai, dem Drehkreuz von Emirates, haben Reisende direkten Anschluss zu mehr als 150 Städten in 80 Ländern, darunter auch Zagreb, welches ab kommender Woche als neuste Destination in das weltweite Streckennetz der Fluggesellschaft aufgenommen wird. Als einzige Fluglinie weltweit führt Emirates all seine Passagierflüge mit einer reinen Airbus A380- und Boeing 777-Flotte durch. In allen Klassen geniessen Emirates-Gäste Gourmetmenüs, kostenloses WLAN in einem Grossteil der Emirates-Flotte sowie das mehrfach als „World’s Best Inflight Entertainment“ ausgezeichnete Unterhaltungsprogramm ice mit mehr als 2.500 On-Demand-Kanälen. Reisende mit Kindern profitieren von den umfangreichen Familienangeboten der Airline, die bevorzugtes Boarding an allen Flughäfen, Kindermenüs sowie spezielle Kanäle für Kinder bei ice umfassen.

Emirates Airlines