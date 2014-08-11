Mehr Direktflüge von Bremen nach Antalya

Die Fluggesellschaft SunExpress, Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, stockt ihren Flugplan im Winter 2014/2015 um einen weiteren wöchentlichen Flug nach Antalya auf.

Zusätzlich zu den bereits geplanten Flügen am Donnerstag, wird es mit Beginn des Winterflugplans eine weitere Frequenz am Samstag geben. Die Flüge starten in Bremen jeweils um 09 Uhr 50 und kommen um 14 Uhr 20 in Antalya an. Die Rückflüge starten samstags jeweils um 06 Uhr 05 in Antalya und werden um 09 Uhr 00 in Bremen ankommen. Die neuen Flüge können bereits gebucht werden.