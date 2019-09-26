Mehr Delta Flüge ab Berlin

Delta Airlines Airbus A330-900neo (Foto: Airbus)

Delta verlängert im nächsten Sommerflugplan dank guter Nachfrage die saisonale Verbindung von Berlin nach New York JFK vom 2. April bis zum 24. Oktober.

DL93 startet täglich um 10:25 Uhr in Berlin und erreicht New York JFK noch am selben Tag um 13:30 Uhr Ortszeit. DL92 hebt von New York-JFK jeden Tag um 18:20 Uhr ab und landet um 8:40 Uhr des Folgetages wieder in der deutschen Hauptstadt. Darüber hinaus werden im kommenden Jahr auch die Flugverbindungen in die griechische Hauptstadt Athen und die dänische Hauptstadt Kopenhagen von New York City aus bis Ende Oktober und damit länger als im Vorjahr angeboten.

Insgesamt plant Delta im Jahr 2020 rund 780,000 zusätzliche Sitzplätze auf Transatlantik-Verbindungen zum bestehenden Angebot hinzuzufügen und baut ihr Drehkreuz in Boston weiter aus. So werden neue saisonale Flüge nach Rom, ein zweiter täglicher Flug nach Paris und neue Verbindungen nach London-Gatwick und Manchester gestartet. Die Fluggesellschaft wird zudem die saisonalen Flüge zwischen Boston und Edinburgh sowie Lissabon, zwei Strecken die erst 2019 starteten, erweitern.

„Der Sommer ist immer die verkehrsreichste Reisezeit des Jahres. Der gestiegenen Nachfrage nach Flügen von Europa in die USA begegnen wir im nächsten Jahr unter anderem mit der Verlängerung unseres Berlinangebotes“, erklärt Thomas Brandt, Regional Manager Sales – Central and Eastern Europe bei Delta „Wir sind stolz darauf, dass wir die Airline mit den meisten Flügen zwischen Europa und den USA sind. Zudem haben wir immer das Ziel vor Augen, unseren Passagieren das beste Reiseerlebnis zu bieten und haben deshalb erheblich in die Optimierung unserer Flugzeuge, unserer Services und unseres Produktes investiert.“

Ab 2020 bietet Delta Air Lines zudem auf allen transatlantischen Flügen, die mindestens sechseinhalb Stunden dauern, die Business Class der Airline ‚Delta One‘ an. Das Premium-Erlebnis in dieser Reiseklasse beinhaltet Flugbegleiter, die sich ausschließlich um die Delta One-Kabine kümmern, Flat-Bed-Seats, extra breite Inflight-Entertainment-Bildschirme und saisonal wechselnde Delta One-Menüs sowie ein exklusives Weinangebot, mit eigens von Master Sommelière Andrea Robinson ausgewählten Weinen.

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