Mehr Condor ab Zürich

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Zum Start der Wintersaison 2025/2026 bietet Condor ein nochmals verbessertes Flugangebot für Reisende ab der Schweiz.

Mit drei täglichen Flügen von Zürich nach Frankfurt profitieren Gäste von nahtloser Konnektivität mit attraktiven Umsteigezeiten zu den schönsten Zielen weltweit. Neben Anbindungen auf die Condor Langstrecken, bestehen diesen Winter auch komfortable Anschlussmöglichkeiten mit kurzen Umsteigezeiten zu beliebten Winterreisezielen wie den Kanaren.

„Condor legt grossen Wert auf eine gute Anbindung aus der Schweiz. Die Flugzeiten sind so aufeinander abgestimmt, dass Reisende morgens entspannt ab Zürich starten und am gleichen Tag die Kanaren erreichen – ideal für alle, die dem Winter entfliehen möchten.“, so Thomas Welti, Country Manager Schweiz. So können Gäste diesen Winter beispielsweise täglich morgens um 08:05 Uhr ab Zürich in Richtung Frankfurt starten, wo tägliche Anschlussflüge nach Fuerteventura (FUE), Gran Canaria (LPA), Teneriffa-Süd (TFS) sowie nach Hurghada (HRG) in Ägypten bequem erreicht werden können.“

Allen Gästen stehen attraktive Tarif- sowie Serviceoptionen zur Verfügung, aus denen sie die für sich passende auswählen können. An Bord erwartet Kunden das beliebte Condor-Produkt: Neben der klassischen Economy Class ist auch die Business Class mit freiem Mittelsitz, besonderem Menu und einer großen Getränkeauswahl, zusätzlichem Freigepäck und kostenlosem Sportgepäck sowie Priority Service am Flughafen einschließlich Lounge-Zugang vor dem Abflug buchbar.

Alle Informationen zu Flugplan, Umsteigezeiten und Reisezielen finden sich unter Condor Flugplan – alle Flugziele auf einen Blick. Tickets für die gesamte Wintersaison 2025/2026 sind ab sofort online unter https://condor.com/ch oder im Reisebüro buchbar.