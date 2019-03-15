Mehr Condor Flüge ab Leipzig

Condor Boeing 767 (Foto: Condor)

Deutschlands beliebteste Ferienfluggesellschaft stationiert einen weiteren Airbus A321 am Flughafen Leipzig Halle und stockt damit das Flugangebot mit rund 100.000 zusätzlichen Sitzen auf.

Condor wächst in Leipzig/Halle: Deutschlands beliebtester Ferienflieger stationiert ein weiteres Flugzeug des Typs A321 am Flughafen Leipzig/Halle und bietet im Sommerflugplan 2019 zwölf zusätzliche Flüge auf die Balearen und Kanaren, Ägypten, in die Türkei sowie nach Griechenland an. Die Flüge sind ab 69,99 Euro pro Person und Strecke unter www.condor.com buchbar.

„Wir stocken unsere Kapazitäten in Leipzig/Halle mit rund 100.000 Sitzen kräftig auf und bieten unseren Gästen neben einer vielfältigen Zielauswahl so noch mehr Flexibilität bei den Abflugtagen. Die Stationierung von insgesamt vier Flugzeugen ist ein klares Bekenntnis zum Standort“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Die Direktflüge von Condor machen zwei Drittel des touristischen Marktanteils in Leipzig aus und den Flughafen damit zu einem wichtigen Partner für uns.“

„Das ist ein starkes Signal für unseren Airport. Wir freuen uns sehr über das wachsende Engagement unseres Partners Condor, dessen attraktive Angebote zu den beliebtesten Warmwasserzielen Fluggäste aus ganz Mitteldeutschland und darüber hinaus anziehen“, betont Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender der Mitteldeutschen Flughafen AG.

Die Verbindungen nach Antalya werden um zwei wöchentliche Verbindungen auf 12 Flüge die Woche aufgestockt, Palma de Mallorca wird ebenfalls mit vier Frequenzen auf 17 wöchentliche Flüge erhöht. Insgesamt bietet Condor im Sommer 2019 vom mitteldeutschen Airport aus 62 wöchentliche Flüge zu 13 Sonnenzielen an.

Condor bietet jeweils einen zusätzlichen Flug von Leipzig/Halle an die folgenden Destinationen an:

Hurghada (Ägypten), insgesamt vier wöchentliche Verbindungen

Fuerteventura, insgesamt drei wöchentliche Verbindungen

Gran Canaria, insgesamt drei wöchentliche Verbindungen

Teneriffa, insgesamt drei wöchentliche Verbindungen Korfu, insgesamt drei wöchentliche Verbindungen

Heraklion (Kreta), insgesamt sechs wöchentliche Verbindungen

Noch mehr zusätzliche, eigene Flugzeuge

Die Thomas Cook Group Airline übernimmt zwei zusätzliche Flugzeuge des Typs Airbus A321, die für den Sommerflugplan 2019 in die Condor-Flotte aufgenommen werden und ab Winter 2019/20 dann für die Konzernschwester Thomas Cook Airlines UK im Einsatz sein werden. Die Group Airline verfügt im Sommer 2019 dann über insgesamt 105 Flugzeuge und hat ihre Kurz- und Mittelstreckenflotte im Vergleich zum Vorjahr um vier zusätzliche, eigene Flugzeuge erweitert.

Der Flottenzuwachs ist ein klares Zeichen für operative Stabilität bei Condor: „Zusätzliche eigene Flugzeuge einzusetzen, ist eine weitere Maßnahme, im kommenden Sommer unserem Qualitätsversprechen auch während der Hochsaison gerecht zu werden“, so Christoph Debus, Chief Airline Officer der Thomas Cook Group. Die Group Airline hält durch die zusätzlichen Flugzeuge weitere Reserven bereit und hat zusätzliches Personal am Boden und in der Luft eingestellt. Im Rahmen eines internen Projekts wurden zahlreiche weitere Maßnahmen umgesetzt, um im Sommer 2019 einen stabilen Flugbetrieb sicherzustellen.

Flughafen Leipzig