Mehr Condor Flüge ab Düsseldorf

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Ab Sommer 2023 wird Condor von Düsseldorf nach Almería fliegen. Ab dem 12. Mai 2023 bringt Condor Reisende freitags von Düsseldorf direkt in die spanische Hafenstadt.

Damit erweitert Condor nicht nur sein Spanien-Angebot um ein weiteres beliebtes Ziel, sondern bietet auch die einzige Direktverbindung ab Deutschland an. Durchgeführt werden die Flüge mit einem A320. Reisen mit Condor können bei Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

Almería liegt in der beliebten Urlaubsregion Andalusien, im Süden Spaniens. Die charmante Stadt begeistert mit weißen Häusern, durch die sich gemütliche Gassen schlängeln. Breite Palmenalleen spenden Schatten, denn Almería ist auch für ihre vielen Sonnenstunden bekannt. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeit der Region, die beeindruckende Stadtburg Alhambra in Granada, liegt nur knapp zwei Stunden entfernt.